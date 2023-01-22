Della Miles kimdir, nereli?
Dünyaca ünlü yıldızlardan Michael Jackson ve Whitney Houston’un vokalistliğini yapan Della Miles Türkçe şarkıları seslendirmesi ile gündeme geldi. Della Miles kimdir, nereli?
Türkiye'de yaşamaya başlayan ABD'li Della Miles seslendirdiği Türkçe şarkılar ile adından söz ettiriyor.
DELLA MILES KİMDİR?
Della Miles, 7 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi. Della, gençlik yıllarında Houston'ın gece kulüplerinde sahne almaya başladı. Müzik kariyeri için Los Angeles'a gitmeye karar verdi. Birçok reklam müziğini seslendirdi. "Sisterella" adlı Micheal Jackson Müzikal Sahnesi Theathre parçasında rol aldı ve burada "Ella" olarak başrolü oynadı. Ardından Whitney Houston’a vokalistlik yapmaya başladı. İlk albümü yapımcı Barry Rosenthal tarafından çıkarıldı. 2018 yılında Türkiye'nin Muğla iline yerleşti ve Müslüman olduğunu duyurdu.
DELLA MILES ALBÜMLERİ
Uncivilized (2001)
Feel Alright feat. Della Miles (2002)
Follow Me The D-Tour (2003)
All My Life (2003)
Simple Days (2012)
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