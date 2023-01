Na Chul kimdir? Na Chul neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:21

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:21

Güney Koreli ünlü oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NA CHUL KİMDİR?

Na Chul, 24 Aralık 1986'da Güney Kore'de doğdu. Oyuncu, rol aldığı ''Vincenzo'', ''Weak Hero Class 1'' ve ''Happiness'' gibi dizilerle tanındı.

NA CHUL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" yaşamını yitirdiği belirtildi. Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de düzenlenecek.

Na Chul'un rol aldığı filmler

Sinkhole (2021)

Tune in for Love (2019)

Hit-and-Run Squad (2019)

Extreme Job (2019)

1987: When The Day Comes (2017)

Along With the Gods: The Two Worlds (2017)

Made in China (2015)

Na Chul'un rol aldığı diziler

O'PENing: Flavor of Your Voice

Weak Hero Class 1

Little Women

Once Upon a Small Town

A Superior Day

Through the Darkness

Happiness

Jirisan

D.P.

Hospital Playlist 2

Vincenzo

Stranger 2

Touch Your Heart

Entourage

The Good Wife

Jeon Woo-Chi

TV Novel: Samsaengi