Na Chul kimdir? Na Chul neden hayatını kaybetti?
Kore dizilerinin ünlü oyuncularından biri olan Na Chul hayatını kaybetti. Peki, Na Chul kimdir? Na Chul neden hayatını kaybetti?
Güney Koreli ünlü oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
NA CHUL KİMDİR?
Na Chul, 24 Aralık 1986'da Güney Kore'de doğdu. Oyuncu, rol aldığı ''Vincenzo'', ''Weak Hero Class 1'' ve ''Happiness'' gibi dizilerle tanındı.
NA CHUL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" yaşamını yitirdiği belirtildi. Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de düzenlenecek.
Na Chul'un rol aldığı filmler
Sinkhole (2021)
Tune in for Love (2019)
Hit-and-Run Squad (2019)
Extreme Job (2019)
1987: When The Day Comes (2017)
Along With the Gods: The Two Worlds (2017)
Made in China (2015)
Na Chul'un rol aldığı diziler
O'PENing: Flavor of Your Voice
Weak Hero Class 1
Little Women
Once Upon a Small Town
A Superior Day
Through the Darkness
Happiness
Jirisan
D.P.
Hospital Playlist 2
Vincenzo
Stranger 2
Touch Your Heart
Entourage
The Good Wife
Jeon Woo-Chi
TV Novel: Samsaengi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Skandalda yeni gelişme
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Hapishaneden yazdı
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Nurculara tam gaz destek
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!