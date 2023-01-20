Yönetmen Yalçın Yelence kimdir? Yalçın Yelence filmleri nelerdir?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:03

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:03

'Bizimkiler', 'Perihan Abla' gibi efsane dizilerin usta yönetmeni Yalçın Yelence, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

YALÇIN YELENCE KİMDİR?

Yalçın Yelence 7 Ocak 1954 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim hayatına Balıkesir 6 Eylül İlkokulu'nda başladı. Ardından Elazığ'da Atatürk Ortaokulu'na devam etti. Elazığ Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu-Radyo TV Bölümü'nden mezun oldu.

Lise yıllarında, mahalli gazetelerde öyküler ve şiirler yazdı. İki yıl Türk Haberler Ajansı'nın Elazığ muhabirliği görevinde bulundu. Hem lisede hem Elazığ Bölge Tiyatrosu'nda amatör oyunculuk yaptı. Aynı yıllarda genç arkadaşlardan kurulu küçük bir orkestranın solisti oldu. Aynı orkestrayla Elazığ Lisesi adına, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katıldı. Hafta sonları Elazığ Şeker Fabrikası lokalinde sahne aldı.

Üniversite yıllarında belgesel film dalında önemli projeler üreten Suha Arın'ın asistanı ve araştırmacı/metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Hititler, Midas'ın Dünyası, Urartu'nun İki Mevsimi, Likya'nın Sönmeyen Ateşi, İstanbul'un Çağırdığı Su, Tahtacı Fatma gibi pek çok belgeselin araştırma çalışmaları ile metin yazarlığını yaptı. Sınıf arkadaşları Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli ile birlikte kamera asistanlığı, ses ve montaj gibi teknik alanlarda çalıştı. Ankara Radyosu'nun Radyo Tiyatrosu Bölümü'nde staj yaparken 5-6 dakikalık radyo skeçleri yazdı. 1977'den 1983'e kadar süren bu çalışmaları sırasında bine yakın kısa program hazırladı.

1983 yılında ilk kısa filmi Çocuklar Çiçektir'i yönetti. Film, 20. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kısa Film Yarışması'nda ikincilik ödülünü aldı. TRT için Özgürlüğe Doğru ile kimsesiz çocukları korumaya yönelik İsviçre Pastellozi Vakfı ve TRT 'ye Çocuk Köyler adlı üç bölümlük belgeseli yaptı. 1986 yılına kadar reklam sektörüne, kampanya ve filmler üretti. Bir süre Rektaş Reklamcılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devekuşu Reklamcılık Şirketi Genel Sanat Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Televizyon dizi çalışmalarına 1986 yılında 74 bölüm süren Perihan Abla ile başladı. 1989'da 480 bölüm süren Bizimkiler dizisi ile devam etti. 1999 yılında ilk uzun metraj sinema filmi Duruşma'yı çekti.

YALÇIN YELENCE'NİN DİZİ VE FİLMLERİ NELERDİR?

Babba

Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım

Operasyon Cennet

Aşk Meydan Savaşı

Bizimkiler

Mihriban

Kibar Ana

Duruşma

Oğlum Adam Olacak

Yazlıkçılar

Perihan Abla

Çocuklar Çiçektir



