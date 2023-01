David Crosby kimdir, neden öldü?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:45

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:45

Byrds ve Crosby, Stills and Nash gibi grupların kurucuları arasında yer alan ünlü rock şarkıcısı David Crosby, hayatını kaybetti.

DAVID CROSBY KİMDİR?

David Van Cortlandt Crosby 14 Ağustos 1941'de Kaliforniya'da doğdu. Crosby, Santa Barbara City College'da kısa bir süre tiyatro eğitimi aldı. Crosby, yapımcı Jim Dickson'ın yardımıyla 1963'te ilk solo seansını kaydetti.

Crosby, Byrds'a 1964'te katıldı. 1968'de Stephen Stills ve Graham Nash ile Crosby, Stills & Nash'i kurdu. CSN, 1969'un En İyi Yeni Sanatçısı dalında Grammy Ödülü'nü kazandı. 1971'de Crosby , Nash, Young, Joni Mitchell ve Jefferson Airplane, Grateful Dead ve Santana üyelerinin katkılarıyla ilk solo albümü If I Could Only Remember My Name'i çıkardı. Bir ikili olarak, Crosby & Nash (C&N), dört stüdyo albümü ve iki canlı albüm çıkardı.Crosby, 1980'lerin sonlarından 1990'ların başına kadar ara sıra Phil Collins ile çalıştı. 1996'da Crosby, Pevar & Raymond'u kurdu. Kariyeri boyunca, iki kez Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

ÖZEL YAŞAMI

David Crosby, Jan Dance ile Mayıs 1987'de evlendi.

DAVID CROSBY NEDEN ÖLDÜ?

David Crosby uzun süredir karaciğer yetmezliği, hepatit c ve diyabet hastalığı ile mücadele ediyordu. Crosby, 18 Ocak 2023'te 81 yaşında öldü.