Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay sözler: Patronu için maddi yardım istedi!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:28

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:28

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediği iddia edilen Dilan Polat, gazeteci İsmail Saymaz'ın bu gelişmeyle ilgili sorularına karşılık bir mektup göndermişti.

“HAYATIN CİLVESİ”

İntihar iddiasını yalanlayan Polat, "Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" demişti.

Dilan Polat kadar, çevresindeki insanlar da gündemde olmaya devam ediyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yardımcısı Şule de bu süreçte adından söz ettiriyor. Çocukları sık sık ziyaret eden ve zaman zaman da onlara bakan Şule yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"DİLAN HANIM'A MADDİ MANEVİ DESTEK OLMAK İSTEYENLER YAZABİLİR"

Şule paylaşımında "Çocuklar iyi sorun yok, fazla mesajlar geliyor herkese yazamıyorum. İnşallah Dilan kısa zamanda çıkacak, Dilan Hanım'a maddi manevi destek olmak isteyenler yazabilir" dedi.

Söylemezsem Olmaz programında yer alan paylaşımı duyan Selen Görgüzel "Fon mu açıyoruz Dilan'a şimdi, Türkiye'de dolandırıcılıkla yargılanan bir insana yardım kampanyası da açarsınız siz gerçekten" diyerek kahkaha attı.

DİLAN POLAT’TAN MEKTUP VAR

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya üzerinden Gazeteci İsmail Saymaz’a gönderdiği mektup şu şekilde:

“Saygıdeğer İsmail Bey, avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile ilgili olduğu için haberdar değilim zaten.

Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınıza sebep olsun. Başarılarının devamına dilerim ağabey.”