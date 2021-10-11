Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e 'yardım' göndermesi: 'Onun gibi para toplayarak...'
Bodrum’da konser veren Demet Akalın, adı sık sık okul projeleri ile anılan Gülben Ergen ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sahnede yaptığı yardımlardan ve yakın zamanda hayata geçireceği bir projesinden bahseden Akalın, meslektaşı Ergen'e göndermede bulundu.
Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediyesi'nin ‘Sarıyaz Konserleri’ kapsamında Bodrum Kalesi'nde dinleyicilerle bir araya geldi. Arka arkaya iki konser veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde sahne aldı.
Yaklaşık iki saat müzikseverlerle bir araya olan Demet Akalın'ın meslektaşı Gülben Ergen ile ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.
"KENDİ PARAMLA YAPTIRIYORUM..."
Sahnede yaptığı yardımlardan ve yakın zamanda hayata geçireceği bir projesinden bahseden Demet Akalın, “Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben (Ergen) gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum!” şeklinde konuştu.
"ÇOK ŞÜKÜR KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ"
Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin! Yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan 'Bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum'dan mı siyasete girsem' diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım" diye konuştu.
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