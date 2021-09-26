Türkiye'yi sarsan istismar olayına Demet Akalın'dan çok sert tepki: 'Hepsi yargılanmalı!'
'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan D.A.'nın yaşadıklarına bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ona dokunan kim varsa gözaltına alınmalı ve yargılanmalı" ifadelerini kullandı.
Show TV'de ekranlara gelen 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programına başvuran 17 yaşındaki D. A, ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia ederek yaşadıklarını anlatmış, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca ailesi tarafından tüm köylüye para karşılığında birlikteliğe zorlandığını söyleyen D. A, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar diyen D.A, "tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!” demişti.
"ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI"
Didem Arslan Yılmaz’ın “Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?” sorusuna D.A, “Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar” yanıtını vermişti.
AKALIN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
17 yaşındaki D.A.'nın açıklamaları gündemdeki yerini korurken; yaşananlara bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akalın; "Köyün kurucusundan koruyucusuna hepiniziz Allah belasını versin, sapık şerefsizler. O köyde D.'ye dokunan babası ve abisi olmak üzere kim varsa hepsi gözaltına alınmalı" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
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