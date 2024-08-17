Demet Akalı'ndan sanatçılara 'fidan hareketi' çağrısı

Yayınlanma: 17.08.2024 - 13:47

Güncelleme: 17.08.2024 - 13:47

Aydın ve Manisa'da devam eden orman yangınları devam ederken, 3 kentte de yerleşim alanları büyük zarar gördü, İzmir'de şimdiye kadar bin 600 hektarlık alan yandı. Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından sanatçılara seslendi. Akalın, "Sanatçılar başta olmak üzere büyük fidan dikimi başlatalım İzmir'den" dedi.