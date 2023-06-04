Demet Akalın'dan yeni bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinede Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi. Resmi Twitter hesabından yeni görevi için Erdoğan'a teşekkür eden Göktaş'ın paylaşımına Demet Akalın'dan yorum geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:12
Demet Akalın'dan yeni bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. 

Erdoğan, yeni kabinede Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi.

PAYLAŞIMINDA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Göktaş sosyal medya hesabından yeni görevi ile ilgili paylaşım yaptı. 

Göktaş "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" mesajını yayımladı.

DEMET AKALIN'DAN YORUM

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı. 

Gül ve kalp emojisi koyduğu yorumunda "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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