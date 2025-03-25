Demet Akalın'ın annesi kaza geçirdi!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:51

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:51

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.

Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

Annesinin yanına giden 52 yaşındaki şarkıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.