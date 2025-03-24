Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:43

Güncelleme: 24.03.2025 - 00:43

Survivor All Satr'da adaya veda eden isim yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düelloyu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

23 MART'TA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Batuhan ve Doğuş olarak belirlenmişti. İlk düello İsmail ve Batuhan arasında gerçekleşti, kazanan Batuhan oldu. Sedat ve Doğuş arasında gerçekleşen ikinci düellonun kazananı ise Sedat oldu.

Finale İsmail ve Doğuş kaldı. İkili arasındaki düello 24 Mart Pazartesi akşamı gerçekleşecek.