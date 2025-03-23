Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bu savaşı kazanacağım'
Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yayınlanan kısa videoda İBB Başkanı'nın "Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım" şeklindeki sözleri yer aldı.
Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Yaklaşık yarım dakikalık videoda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:
"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #mesaj #tutuklama
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