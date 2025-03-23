Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bu savaşı kazanacağım'

Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yayınlanan kısa videoda İBB Başkanı'nın "Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım" şeklindeki sözleri yer aldı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bu savaşı kazanacağım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:32

Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Yaklaşık yarım dakikalık videoda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:

"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #mesaj #tutuklama

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