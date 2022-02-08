Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ yıllar sonra aynı projede bir araya geliyor

08 Şubat 2022 Salı, 14:25

Yılmaz Erdoğan, geçen yıllarda Demet Akbağ için bir oyun yazdığını açıklamıştı ve "Aydınlık Evler" adlı oyunu tamamladığını açıklamıştı. Ancak araya giren pandemi ve gerilimler yüzünden proje rafa kalkmıştı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şimdi yeniden gündeme alınan oyun için hazırlıklar başladı. Yılmaz Erdoğan'ın sadece yazar olarak görev alacağı oyunda Demet Akbağ'ın rol arkadaşları arasında Salih Bademci ve Sinem Ünsal da var.

"Aydınlık Evler" oyuncu bir mahallede geçen hikayesiyle dikkat çekiyor. Oyun Hicri adlı berberin anlattığı hikâyeyle başlıyor.