Demet Özdemir dolandırıcıların hedefi oldu

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde “Nisan” karakterini canlandıran oyuncu Demet Özdemir, adını kullanarak para talep eden kişilerle ilgili takipçilerini uyardı.

33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Adımı kullanarak sizden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizin güvenliğiniz için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim.”