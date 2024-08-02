Demet Özdemir peş peşe iki sinema filmiyle geliyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:09

'Adım Farah' dizisinin ardından Demet Özdemir'in yeni projeleri merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncunun peş peşe iki sinema filmi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. İlk film Gold Film’le olacak ve Disney Plus için çekilecek.

Senaristliğini "Aşk Taktikleri" serisini de yazan Pelin Karamehmetoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer’in oturduğu filmin adı henüz netleşmedi. Özdemir, Gold Film’in dijital filmi için eylül ayında sete çıkacak.

DİZİLERE GERİ DÖNEBİLİR

Demet Özdemir, ilk film çekimlerinin ardından ekim ayında bir festival filmi için yeniden kamera karşısına geçecek. Bu filmin yönetmeni, ilk uzun metraj filmi "Cennetten Kovulmak" ile 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ve ikinci filmi "Okul Tıraşı" ile 71. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görülen Ferit Karahan olacak.

Her iki filmi tamamladıktan sonra Demet Özdemir’in ana akım bir diziye geri dönmesi gündemde. MF Yapım’ın Pınar Bulut tarafından yazılan ve konusu "Dünyayla Benim Aramda"nın devamı niteliğinde olan "Aşk Bir An" dizisi için teklif aldığı belirtiliyor. Özdemir’in bu teklife vereceği yanıt ise merak konusu.