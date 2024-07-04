Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: 'Kırmızı size çok yakışıyor'

Usta oyuncu Filiz Akın, Demet Özdemir'in paylaşımına yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:24
Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: 'Kırmızı size çok yakışıyor'
Abone Ol google-news

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, Demet Özdemir'in paylaşımına yorum yaptı. 

Filiz Akın, Özdemir'e "Kırmızı size çok yakışıyor" yazdı. Özdemir de Filiz Akın'a "Size her renk" karşılığını verdi. 


Filiz Akın haberleri Demet Özdemir haberleri

İlgili Haberler

Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı'nın programına katıldı: 'Bana test yapabilirsiniz'

Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı'nın programına katıldı: 'Bana test yapabilirsiniz'
Demet Özdemir ile evliliği sona eren Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama: 'İyi ki...'

Demet Özdemir ile evliliği sona eren Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama: 'İyi ki...'
Ünlü oyuncular Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Hande Erçel'e 'Disney Plus' şoku

Ünlü oyuncular Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Hande Erçel'e 'Disney Plus' şoku
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler