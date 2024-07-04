Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: 'Kırmızı size çok yakışıyor'
Usta oyuncu Filiz Akın, Demet Özdemir'in paylaşımına yorum yaptı.
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, Demet Özdemir'in paylaşımına yorum yaptı.
Filiz Akın, Özdemir'e "Kırmızı size çok yakışıyor" yazdı. Özdemir de Filiz Akın'a "Size her renk" karşılığını verdi.
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