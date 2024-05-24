Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı'nın programına katıldı: 'Bana test yapabilirsiniz'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 19:50

Güncelleme: 24.05.2024 - 19:50

Demet Özdemir, program sırasında yaptığı açıklamada Müge Anlı'nın iyilik hareketini yakından takip ettiğini ve bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Özdemir, "Sizleri çok seviyorum. Böyle güzel bir iyilik hareketine dahil olmak harika bir his. Umarım bu tür yardımlar katlanarak artar. Gerçekten müthişsiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Her zaman yanınızda olmak isterim. Ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa buradayım" ifadelerini kullandı.

"TEST YAPABİLİRSİNİZ"

Programın içeriğine de hakim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Gerçekten her şeye hakimim. Bana sorular sorabilirsiniz, test yapabilirsiniz" dedi. Müge Anlı ise Özdemir’in yardımından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Allah hayrını kabul etsin. İyi ki varsın" şeklinde teşekkür etti.

Demet Özdemir, rol aldığı dizilerdeki performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirirken, yaptığı bu anlamlı bağışla da izleyicilerden takdir topladı.