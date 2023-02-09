Demet Özdemir'den 'deprem' fırsatçılarına isyan: 'Size lanet olsun!'

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Afet bölgesine karavan, tuvalet karavanları ve ışık malzemeleri gönderdiklerini belirten Demet Özdemir, 'deprem' fırsatçılarına "Size lanet olsun!" diyerek isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:03
Demet Özdemir'den 'deprem' fırsatçılarına isyan: 'Size lanet olsun!'
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den dikkat çeken 'deprem' paylaşımı geldi. Depremzedeler için harekete geçen Özdemir, afet bölgesine set araçlarını gönderdiklerini belirtti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik deprem üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Özdemir'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerin karavanları, ışık ekiplerimizin malzemeleri, tuvalet karavanları nerede? Eminim gitmiştir biraz görsel alalım biraz yayalım?"

“SİZİ VİCDANINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Demet Özdemir akşam saatlerinde Instagram hesabında yaptığı deprem paylaşımında ise "Bu göndermeye çalıştığımız yardımlara, herkesin yok canıyla bile katkıda bulunduğu yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun! Çökerseniz size lanet olsun!!! Yaşananları zaten görüyoruz ama buna devam ederseniz sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.


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