Demet Özdemir'den 'deprem' fırsatçılarına isyan: 'Size lanet olsun!'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:05

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den dikkat çeken 'deprem' paylaşımı geldi. Depremzedeler için harekete geçen Özdemir, afet bölgesine set araçlarını gönderdiklerini belirtti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik deprem üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Özdemir'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerin karavanları, ışık ekiplerimizin malzemeleri, tuvalet karavanları nerede? Eminim gitmiştir biraz görsel alalım biraz yayalım?"

Bizlerin karavanları , ışık ekiplerimizin malzemeleri , tuvalet karavanları nerede ?? Eminim gitmiştir biraz görsel alalım biraz yayalım ? — Demet Özdemir (@dmtzdmr) February 8, 2023

“SİZİ VİCDANINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Demet Özdemir akşam saatlerinde Instagram hesabında yaptığı deprem paylaşımında ise "Bu göndermeye çalıştığımız yardımlara, herkesin yok canıyla bile katkıda bulunduğu yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun! Çökerseniz size lanet olsun!!! Yaşananları zaten görüyoruz ama buna devam ederseniz sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.