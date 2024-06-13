Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:02

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:02

Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Çiftin bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Çiftten Demet Şener, ihanete uğradığını iddia etmiş ve çift olaylı bir sürecin ardından 2018'de boşanmıştı. Şener, eski eşine, ihanet, nafaka ve oğulları Ömer'in diş tedavisi karşılamadığı için pek çok kez dava açmıştı.

Nafaka davaları süren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, kızları İrem'in mezuniyetinde bir araya geldi. Eski eşler 6 yıl sonra ilk kez aynı fotoğrafta yer aldı.

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, aile fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.

Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.

