Demi Moore, Bruce Willis'in son halini paylaştı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:38

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:38

Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğa veda etmek zorunda kalan Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı.

90'lı yıllara damgasını vuran "Ghost" filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. 62 yaşındaki Moore, Willis'in son halini takipçileriyle paylaştı ve paylaşımında Willis'in eşi Emma Heming’e de yer verdi.

Willis ve Heming'in 2009 yılında evlendiği ve çiftin iki kız çocuğu olduğu biliniyor. Moore, Willis’in yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" dedi.

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Willis ve Moore’un, Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. Demi Moore, Bruce Willis’in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaşıyor ve sıklıkla Willis’in ailesiyle bir araya geliyor.

BRUCE WILLIS'IN HASTALIĞI HAKKINDA



Bruce Willis’e, beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini etkiliyor. Willis, oyunculuğu bırakmasının ardından frontotemporal demans hastalığıyla da mücadele etmeye başladı.