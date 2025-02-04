Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama: Her an bitkisel hayata girebilir!
Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Bruce Willis'in kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve daha sonra demans teşhisi konulan ünlü aktör Bruce Willis’in sağlık durumu giderek kötüleşiyor.
Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam süren 69 yaşındaki yıldızın kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Talullah Willis, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, "Her an bitkisel hayata girebilir. Zor olsa da onun artık son evrede olduğunu kabullendik. O, bildiğimiz Bruce değil" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz ay eşi Emma Heming ile 17’nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Bruce Willis için duygusal bir paylaşım yapıldı.
Emma Heming, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum."
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