Demir eksikliğinin çözümü Canan Karatay'dan geldi! Her gün bir bardak içmek yeterli...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:38

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir alamaması veya demiri etkili bir şekilde kullanamaması durumunu ifade eder. Demir, vücut için hayati öneme sahip bir mineraldir ve hemoglobinin (kanın oksijen taşıma proteininin) yapısında yer alır. Demir ayrıca enerji üretiminde ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında da rol oynar.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Yetersiz Demir Alımı: Beslenme düzeninde yeterli miktarda demir içermeyen bir diyet, demir eksikliğine neden olabilir. Özellikle vegan veya vejetaryen diyetlerde demir kaynaklarına dikkat edilmelidir, çünkü bitkisel kaynaklardaki demir, hayvansal kaynaklardaki kadar kolayca emilemez.

Absorpsiyon Sorunları: Bazı sağlık durumları, özellikle barsaklardaki sorunlar veya kronik hastalıklar, demirin etkili bir şekilde emilimini engelleyebilir.

Kan Kaybı: Adet dönemi, gastrointestinal kanama veya uzun süreli kan kaybı durumlarında demir eksikliği gelişebilir.

Gebelik ve Emzirme: Gebelik ve emzirme dönemlerinde vücut daha fazla demire ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bu dönemlerde demir alımına özellikle dikkat edilmelidir.

Demir eksikliği belirtileri arasında yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı, baş ağrısı, dikkat eksikliği ve bağışıklık sistemi zayıflığı yer alabilir.

Demir eksikliğini gidermek için demir açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir.

DEMİR EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Prof. Dr. Canan Karatay kendi YouTube kanalında yayımladığı videoda demir eksikliğinin çözümlerini anlattı. Karatay'a göre demir eksikliğine en iyi gelen besin kırmızı et. Karatay demirin, kemik iliğinden ve sakatatlardan alınabilecini açıkladı. Ünlü profesöre göre kemik iliğinin insan sağlığı için pek çok faydası var.

KEMİK İLİĞİNİN FAYDALARI

Hayvansal kemik iliği, kollajen ve protein içerir. Kollajen, cilt, saç, tırnaklar ve eklemler gibi dokuların yapı taşlarından biridir. Aynı zamanda vücutta tendon, bağ dokusu ve kemiklerin sağlıklı olması için önemlidir. Kemik iliği, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kemik sağlığı, diş sağlığı ve sinir sistemi fonksiyonları için önemli.

Canan Karatay kemik suyunu nasıl tükettiini şöyle anlatıyor:

"Biz yaz kış her sabah kemik suyu içeriz. Bir kupa dolusu kemik suyuna yarım limon sıkarız. Bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu koyarız. Her sabah kahvaltıdan önce onu içeriz.