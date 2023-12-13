Çemişgezek'te bir ilk: Deneme amaçlı ekmişlerdi, bol verim aldılar!

Deneme amaçlı ektiler, bol verimle mutlu oldular

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:00
Çemişgezek'te bir ilk: Deneme amaçlı ekmişlerdi, bol verim aldılar!
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyü ve Keban Baraj Gölüne yakın köylerde deneme amaçlı ekilen zeytin ağaçları ürün vermeye başladı. İlçenin iklimine uyum sağlayan zeytin ağaçları, bol verimiyle şaşırttı.

Ünü yurt sınırlarını aşmış olan Ulukale dutu, Hıdıroz karpuzu, çok çeşitli meyve üretimi ve tarımı ile adından söz ettiren Çemişgezek ilçesinde sırf deneme amaçlı zeytin ağaçları ürün vermeye başladı. Deneme amaçlı olarak zeytin fidanlarını Bağsuyu köyünde evinin bahçesine diken Şeref Ekici, "Köyümüzdeki bahçemizde çeşitli meyve ağaçlarımız var. Deneme amaçlı olarak zeytin fidanı diktik. İlçemizde zeytin fidanının da yetiştiğini görmüş olduk. İlçemizin iklimi ve toprağında yetişebileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

 


Tunceli Zeytin

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