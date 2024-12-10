Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:32

Ünlü manken, sunucu ve oyuncu Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak ünlü isim günlerdir gözaltına alınamamıştı.

Son olarak Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkartıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini iddia etmişti. Devlet korumasına alınan Önbilgin ise annesinin termosla kendisine vurduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya'nın, son olarak kızının kasasını soyduğunu söylemişti.