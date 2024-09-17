Kızına fırlattığı termos silah sayıldı: Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:53

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:53

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı A. Ö. tarafından darp edildiği ve evinin balkonuna kilitlendiği iddialarını gündeme getirmişti. Bu olayın ardından devlet korumasına alınan A. Ö., ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında "Alt soya karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

TERMOS SİLAH SAYILDI

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Deniz Akkaya'nın içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı kızına fırlattığı, ayrıca A. Ö.'yü tekme ve tokatla darp edip boğazını sıktığı ileri sürüldü. Soruşturma sonucunda, Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAPİS CEZASI ERTELENMEDİ

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme Deniz Akkaya'yı "Alt soya karşı kasten yaralama" suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Akkaya’nın daha önce başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliği nedeniyle cezayı ertelemedi.

DENİZ AKKAYA’DAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Deniz Akkaya, mahkeme kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkeme kanalıyla mont, lastik ayakkabı, telefon kulaklığı, annemden kalma kırık dökük bilgisayarın peşine düşecek kadar küçük düşmek... İnsan düşünmeden edemiyor, 16 senedir yemedim, yedirdim. Her şeyin en güzelini aldım, imkanları zorladım. Erkek olmak, adam olmak, baba olmak başka bir şey… Hanımlar, çocuk yapacağınız adamı çok doğru seçin. Hayatımda ilk kez okul parasını bu sene ödedi diye çıldırıp bunları isteyecek kadar düşebilecek biriyle muhatap olduğum için kendime kızıyorum."

Akkaya ayrıca, "Bütün yaz kızımı tatile götürmediği için tatile gitmedim. Ama okullar açıldı, şimdi güzel bir tatile çıkıyorum. Bir süre buralarda olmayacağım" dedi.

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Deniz Akkaya ile yaşadığı olay sonrası sosyal hizmetler yurdunda kalan A. Ö., haziran ayında babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Avukat Şeyda Yıldırım, teslim anına dair şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda A. Ö. babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Bugünün A'nın yeni hayatının ilk günü olmasını ve önündeki yıllarda yüzünün hep gülmesini diliyoruz."