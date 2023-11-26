Deniz Akkaya mesajları ifşa etti, o hesap kapandı: 'Benden para istedi'
Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada Mücella Teyze adıyla tanınan fenomen ismin kendisinden para istediğini söyledi, mesajları yayınladı.
Twitter'da 52 bin takipçisi olan Mücella Teyze takma isimli sosyal medya kullanıcısıyla ilgili eski manken Deniz Akkaya'nın
iddiaları şok etkisi yarattı. Çünkü Mücella Teyze hesabı birçok ünlü isimle
sosyal medyada arkadaştı ve sohbeti vardı.
Deniz Akkaya bu hesabın sahibiyle ilgili, hesabın pavyon
sahibi olduğunu söyleyerek kendisinden 60 bin TL istediğini iddia etti.
Akkaya şu cümleleri yazdı:
"Kocası aşiretmiş, korkuyormuş, boşanması gerekiyormuş.
Hiç yüzünü görmediğim, tanımadığım insanlardan böyle para istemekte! Hele bir
daha çıkışsın konuşsun bunları yayınlayacağım ama kocası ona bir şey yapacak
diye duruyorum."
Akkaya'nın bu sözlerinden sonra Mücella Teyze adlı hesabın
kapatıldığı görüldü. Fakat bu iddialar sosyal medyada ciddi bir tartışma
yarattı.
Mücella Teyze'yi takip eden hesapların bir çoğu hiç böyle
bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.
DENİZ AKKAYA MESAJLARI İFŞA ETTİ
Sosyal medyadaki tartışmaların ardından Deniz Akkaya
kendisine atılan mesajları yayınladı.
Akkaya, "Müco bunu sen ve kuyruğu dik tutmaya çalışan
Çete elemanların istedi. Buyrun en azından telefon numaranı yayınlamıyorum
Eylem hanım ben dedim mi yaparım benim canımı sıkmayın! bu şansı verdim bundan
sonrasını kendi dostlarınla çözeceksin. Bir saçma sapan konuşmanızda telefonu
da yayınlarım" şeklinde konuştu.
Akkaya, son olarak X hesabından şunları yazdı:
"Mücella takma ismi ile ortalıkta gezen eylemi tanıyan arkadaşları yazıyor özelden. İsminizi vermeyeceğim, sadece şunu sormak istiyorum. Eylemin kocası bu kadar ürkütücü bu kadar korkutucu bir kişi ise, onlarca sayfa açıp bu ortamda yerli yersiz herkese dil uzatırken, bir gün başına böyle bir şey geleceğini kendisi hiç tahlil demedi mi?
Şimdi soruyorum başına bir şey gelse neden ihaleyi bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir kadın evli olduğu adamı, iki çocuk yaptığı babayı tanımaz mı? Benim eşim böyle şeylerden rahatsız oluyorsa, burada bu şekilde her gece aktif olmak farklı sayfalardan insanları trollemek, en sonunda benim gibi sert bir kayaya çarptığında kocasıyla arasındaki sorunun faturasını nasıl bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kusura bakmayın normal değil bu. gerçekten beni ikna edin anlamakta zorluk çekiyorum bu kadar işinden korkuyorsa bir kadın, nasıl her akşam burada bu kadar aktif?"
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