Deniz Akkaya mesajları ifşa etti, o hesap kapandı: 'Benden para istedi'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:15

Güncelleme: 26.11.2023 - 11:16

Twitter'da 52 bin takipçisi olan Mücella Teyze takma isimli sosyal medya kullanıcısıyla ilgili eski manken Deniz Akkaya'nın iddiaları şok etkisi yarattı. Çünkü Mücella Teyze hesabı birçok ünlü isimle sosyal medyada arkadaştı ve sohbeti vardı.

Deniz Akkaya bu hesabın sahibiyle ilgili, hesabın pavyon sahibi olduğunu söyleyerek kendisinden 60 bin TL istediğini iddia etti.

Akkaya şu cümleleri yazdı:

"Kocası aşiretmiş, korkuyormuş, boşanması gerekiyormuş. Hiç yüzünü görmediğim, tanımadığım insanlardan böyle para istemekte! Hele bir daha çıkışsın konuşsun bunları yayınlayacağım ama kocası ona bir şey yapacak diye duruyorum."

Akkaya'nın bu sözlerinden sonra Mücella Teyze adlı hesabın kapatıldığı görüldü. Fakat bu iddialar sosyal medyada ciddi bir tartışma yarattı.

Mücella Teyze'yi takip eden hesapların bir çoğu hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.

DENİZ AKKAYA MESAJLARI İFŞA ETTİ

Sosyal medyadaki tartışmaların ardından Deniz Akkaya kendisine atılan mesajları yayınladı.

Akkaya, "Müco bunu sen ve kuyruğu dik tutmaya çalışan Çete elemanların istedi. Buyrun en azından telefon numaranı yayınlamıyorum Eylem hanım ben dedim mi yaparım benim canımı sıkmayın! bu şansı verdim bundan sonrasını kendi dostlarınla çözeceksin. Bir saçma sapan konuşmanızda telefonu da yayınlarım" şeklinde konuştu.

Akkaya, son olarak X hesabından şunları yazdı:

"Mücella takma ismi ile ortalıkta gezen eylemi tanıyan arkadaşları yazıyor özelden. İsminizi vermeyeceğim, sadece şunu sormak istiyorum. Eylemin kocası bu kadar ürkütücü bu kadar korkutucu bir kişi ise, onlarca sayfa açıp bu ortamda yerli yersiz herkese dil uzatırken, bir gün başına böyle bir şey geleceğini kendisi hiç tahlil demedi mi?

Şimdi soruyorum başına bir şey gelse neden ihaleyi bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir kadın evli olduğu adamı, iki çocuk yaptığı babayı tanımaz mı? Benim eşim böyle şeylerden rahatsız oluyorsa, burada bu şekilde her gece aktif olmak farklı sayfalardan insanları trollemek, en sonunda benim gibi sert bir kayaya çarptığında kocasıyla arasındaki sorunun faturasını nasıl bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kusura bakmayın normal değil bu. gerçekten beni ikna edin anlamakta zorluk çekiyorum bu kadar işinden korkuyorsa bir kadın, nasıl her akşam burada bu kadar aktif?"