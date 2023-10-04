Hedef almıştı: Haluk Levent Deniz Akkaya'yı affetmezse dava açılacak

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:08

Binlerce depremzedeye yardım ulaştıran Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent’e yönelik iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma devam ediyor. Hakaret suçundan açılan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi.

BirGün’den Timur Soykan’ın aktardığı habere göre, savcılık Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi. Haluk Levent eğer uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya hakaret suçundan dava açılacak. Diğer suçlamalardan ise savcılık takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik yardım organizasyonları ve bağış kampanyaları düzenleyen Ahbap Derneği ve kurucusu müzisyen Haluk Levent, hedef gösterilmişti.

Son olarak manken Deniz Akkaya Haluk Levent'i hedef almış ve para aklamaktan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile Levent'in fotoğraflarını paylaşarak, "İki ay önce dolandırdığın insanlar yayına çıkmayı bekliyor" demişti.

Haluk Levent, yoğun olarak hedef gösterilmesinin ardından Twitter hesabını kapatma kararı almıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.