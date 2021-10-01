Deniz Akkaya sinir krizi geçirdi iddiası
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen ve 3 gün cezaevinde kalan Deniz Akkaya'ya sunucusu olduğu magazin programından ‘artık sus’ uyarısı yapıldı. Bu sözler üzerine Akkaya’nın kanalda camı çerçeveyi indirdiği iddia edildi.
Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya ile bir süredir polemik yaşadığı Selin Ciğerci arasındaki gerilim giderek büyüdü. Bu kavganın kanala zarar verdiğini düşünen Beyaz TV yönetimi, Akkaya'ya susması yönünde uyarıda bulundu. Bu uyarıya sinirlenen Akkaya, kanalda olay çıkardı.
MedyaTava'nın haberine göre, Seren Serengil ve Bircan Bali ile sunuculuk yapan Akkaya'nın programda olmaması dikkat çekti. Akkaya’nın Ciğerci aleyhindeki açıklamaları nedeniyle işine son verildiği konuşuldu. Ama Akkaya sosyal medyada konuşulan bu iddiaları yalanlarcasına Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sonrasında hesabını kapattı.
‘KANALDAN İZİN ALDIM’
Akkaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşmek için Ankara'ya gittiğini söyledi.
Akkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde p... elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, FETÖ terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz TV'den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere".
Fakat Ciğerci aleyhinde sık sık açıklamalarda bulunan Akkaya'ya kanal yönetimi ve yayın partnerleri tarafından 'artık sus' uyarısı yapıldı. Ciğerci olayının takıntıya dönüştüğü söylendi. Bu sözler üzerine Akkaya’nın yayın sonrası 'konuşturulmam engelleniyor' diye kulis ve koridorlarda camı çerçeveyi indirdiği ve kanal yönetimini omurgasızlıkla suçladığı ileri sürüldü.
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