Deniz Akkaya'dan Mehmet Akif Alakurt'a sert tepki: Sosyal medyadan sallayarak adamlık olmaz

02 Kasım 2021 Salı, 16:38

Geçtiğimiz günlerde 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman'ın elinde pek çok ünlü modelin kaseti olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz’ın, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturmuştu.

Yılmaz, "Dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulunmuştu.

İddialara ilişkin eski Best Model Mehmet Akif Alakurt da sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Alakurt yaptığı açıklamada, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur" dedi.

Bu sözler üzerine 1997 Best Model birincisi Deniz Akkaya, 2001 Best Model birincisi Mehmet Akif Alakurt’a tepki gösterdi.

Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında Alakurt’u onu reklam yapmakla suçladı.

"SOSYAL MEDYADAN SALLAYARAK ADAMLIK OLMAZ"

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada şu eleştirilerde bulundu;

“Türkiye’de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay. Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da ‘bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman’a masaj yaptı’ iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin."