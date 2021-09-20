Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ve Gülşah Saraçoğlu hakkında hırsızlık iddiası: 'Görüntüleri var'

20 Eylül 2021 Pazartesi, 18:02

Son olarak 3 gün cezaevinde kalan Deniz Akkaya, mahkemelik olduğu Selin Ciğerci hakkında iddialarını sürdürüyor.

Akkaya'nın hedefinde son olarak hem Ciğerci hem de yakın arkadaşları Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu vardı.

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Akkaya'nın, bu kez Ciğerci hakkındaki yeni iddiaları gündem oldu.

Programın bugünkü bölümünde Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bir arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti. Akkaya, ayrıca hırsızlık anının görüntülerinin de olduğunu öne sürdü.

Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada gündem olan Akkaya aynı zamanda Gülşah Saraçoğlu'nun da hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.

3 GÜN HAPİS YATMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye söylediği sözler nedeniyle çıkarılan tedbir kararını bozan Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmış ve dün itibarıyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.

Akkaya, magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" demişti.