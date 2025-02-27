Deniz Bağdaş kim, kaç yaşında, nereli? Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan boşandı mı?

Deniz Bağdaş'ın yaşamı merak edliyor. Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çiftinin neden boşandığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Deniz Bağdaş kim, kaç yaşında, nereli? Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan boşandı mı?

Deniz Bağdaş kim, kaç yaşında, nereli? Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan boşandı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:05

Youtube üzerinden paylaştıkları videolar ile tanınan Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ın boşanıp boşanmadığı merak ediliyor. Peki, Deniz Bağdaş kimdir? Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan boşandı mı? İşte ayrıntılar...

DENİZ BAĞDAŞ KİMDİR?

Deniz Bağdaş 8 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Deniz Bağdaş komedyen Özgür Turhan ile evli. Çiftin Rohan adında bir erkek çocuğu var. Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çifti "Bozuk Mikrofon" isimli içerik ile tanındı.

DENİZ BAĞDAŞ VE ÖZGÜR TURHAN BOŞANDI MI?

Deniz Bağdaş Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Turhan ile boşandığını açıkladı.


Etiketler: #Özgür Turhan #deniz bağdaş #kimdir?

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