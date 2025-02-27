Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:13

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:13

Erinç Ulutürk’ün sevgilisi, Türkiye’nin sevilen manken ve sunucularından Çağla Şıkel. 46 yaşındaki Şıkel, Londra Moda Haftası’ndaki defilesinin ardından İstanbul’a dönerken havalimanında Ulutürk tarafından karşılandı. İkili, yan yana objektiflere yansıyınca magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Erinç Ulutürk kimdir? Çağla Sıkel'in sevgilisi Erinç Ulutürk ne iş yapıyor?

ERİNÇ ULUTÜRK KİMDİR?

Erinç Ulutürk, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı. 45 yaşında olduğu bilinen Ulutürk, profesyonel hayatında başarılı bir kariyere sahip. İstanbul merkezli iş faaliyetleriyle tanınan Ulutürk, magazin dünyasından uzak bir yaşam sürse de son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. Tekstil alanında yıllardır faaliyet gösteren iş insanı, kamuoyunda daha çok sessiz ve mütevazı bir profil çiziyor.