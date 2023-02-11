Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal kaç yaşında?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 22:12

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberinin ardından kızı Aslı Baykal, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Baykal'ın paylaşımı şu şekilde oldu: "Bu sabaha karşı 04.00'te hakkın rahmetine kavuşan Babam Deniz Baykal’ın cenaze töreni 14 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da CHP ve 11:30'da TBMM’de yapılacaktır. Öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedilecektir. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn." Bu açıklamanın ardından Aslı Baykal'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, 1965'te ABD'de doğdu. Büyükannesi Feride Baykal, büyükbabası Hüseyin Hilmi Baykal olan Aslı Baykal, Tıp Fakültesinde eğitim gördükten sonra Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Ardından Biyokimya alanında yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Aslı Baykal, erken yaşlarda doçent oldu ve şu an hala görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi'nde Biyokimya profesörü olarak çalışmaya başladı. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Aslı Baykal'ın birçok dergide makaleleri yayımlandı.



