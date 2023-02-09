Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:56

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin ardından yurttaşların gözleri jeologlara çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, en çok araştırılan jeologlardan biri oldu. Prof. Dr. Naci Görür'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Naci Görür, Elazığ'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Bilim Akademisi asli üyesi olan Naci Görür, Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

NACİ GÖRÜR'ÜN KARİYERİ

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.

1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı.

1997'de Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci Görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükümetçe atanmasını öngören yasa değişikliğiyle birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biri oldu.

17 Ekim 2022'den beri Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl yaptığı, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bilim Akademisi adresi altında yer aldı.