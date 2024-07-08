Deniz Işın, Melis İşiten, Aslı Bekiroğlu... Ünlü oyuncular 'Suit 13' dizisinde buluştu!

Yönetmenliğine Emre Bahadır Çırakoğlu’nun imza attığı Suit 13 dizisi çok sayıda ünlü oyuncuyu buluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:00
Deniz Işın, Melis İşiten, Aslı Bekiroğlu... Ünlü oyuncular 'Suit 13' dizisinde buluştu!
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"Suit 13" adlı dijital dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu’nun, senaryo yazarlığını Halil Tekeş’in yaptığı dizinin yapımcılığını Volkan Ongi üstlendi. Dizinin hangi dijital platformda yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Kanguru Medya imzalı dizide Deniz Işın, Gurur Çiçekoğlu, Ali Burak Ceylan, Onur Akbay, Melis İşiten, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Ruhi Sarı, Hamdi Alkan, Umut Karadağ, Aslı Bekiroğlu, Alper Baytekin, Zeynep Alkan, Kadir Polatçı, Gözde Cığacı, Emre Bulut, Sami Aksu, Volkan Cal, Hande Yılmaz, Sema Gültekin, Duygu Kocabıyık, Cansu Tuman, Fatih Yılmaz,  Kayıhan Kızılırmak , Ebrar Yunus Turan buluştu


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