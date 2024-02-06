Denizlerin kraliçeleri! Tarihin unutulmuş kadın korsanları

Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:11

Güncelleme: 06.02.2024 - 16:11

Denizlerin kraliçeleri olarak adlandırılan kadın korsanlar, tarih boyunca erkek egemen denizlerde cesurca seyreden, tehlikeli ve unutulmaz figürlerdir. İsimleri genellikle tarih kitaplarında pek yer almamış olsa da, bu kadınlar denizlerin hükümdarları olarak adlandırılmayı hak ediyorlar.

TARİHİN UNUTULMAZ KADIN KORSANLARI

JEANNE DE CLISSON

Jeanne de Clisson, diğer adıyla Jeanne de Belleville, 1300-1359 tarihleri arasında yaşamıştır. Britanya'nın Dişi Aslanı olarak da bilinir. Fransa Kralı VI. Philip tarafından ihanetten idam edildikten sonra kocasının intikamını almak için korsan olmuştur. Fransız gemilerini hedef alan Clisson, genellike gemi mürettebatlarını katletti. İntikam mesajını taşıması için en az bir denizciyi hayatta bırakmak onun uygulamasıydı.

GRAİNNE O'MALLEY

Grace O'Malley (ö. 1530 - 1603) tüm zamanların en ünlü korsanlarından biridir. On bir yaşından itibaren denizcilik ve korsanlık alanında kariyer yaptı ve denizde şiddetli bir lider, karada ise kurnaz bir politikacı olarak kabul edildi. İrlanda'nın büyük bir kısmının İngiliz egemenliği altına girdiği ve bugün hala 'İrlanda'nın korsan kraliçesi' olarak kabul edildiği bir dönemde, kendi topraklarının bağımsızlığını başarıyla savundu.

CHING SHIH

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmese de 1775 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde doğduğu tahmin edilir. Doğum adı, Shıi Xiang Gu'dur. Bir genelevde fahişe olarak çalışırken 'Kırmızı Bayrak Filosu' komutanı Zheng Yi ile tanışır ve evlenir. Ching evlilik karşısında bazı şartlar sunar. Buna göre, Shih, onun filosunda aktif olarak çalışacaktır ve mallardan pay alacaktır. Evliliğin ardından Shing'in kaptanlığı dillere destan olmuş ve filo çok büyümüştür. 1807'de Zheng'in ölmesinin ardından Shih gerçek bir 'Korsan Kraliçesi' olur. Korsanlıkta adeta devrim yaratan Shih, hükümet sistemi gibi bir sistem ve yasalar getirir.

ANNY BONNY

Anny Bonny, Karayipler'de etkinlik göstermiş, İrlandalı ünlü bir kadın korsandır. Hayatının bilinen küçük bölümü hakkındaki bilgi büyük oranda Kaptan Charles Johnson'ın Korsanların Genel Tarihi isimli kitabından gelir. Jamaika Valisi Nicholas Lawes tarafından tutuklanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır.

MARY READ

Mark Read olarak bilinen Mary Read, hakkında çok az belge bulunan bir İngiliz korsanıydı. Read, 1680 ve 1693 yılları arasında İngiltere'de doğdu. Bilgiye göre, genç yaşta bir erkek çocuk gibi giyinmeye başladığı, önce annesinin miras parası almak için ısrarı üzerine, daha sonra da İngilizlere katılmak için genç bir çocuk gibi giyinmeye başladığı söyleniyor. Daha sonra evlendi ve kocasının ölümü üzerine 1715 civarında Batı Hint Adaları'na taşındı. 1720 dolaylarında Jack Rackham'la tanıştı ve Anne Bonny'nin yanında bir erkek gibi giyinerek ekibine katıldı . Korsan olarak geçirdiği süre başarılıydı ancak kısa sürdü, çünkü kendisi, Bonny ve Rackham Kasım 1720'de tutuklandı. Rackham idam edildi, ancak Read ve Bonny hamile olduklarını iddia ettiler ve cezaları ertelendi. Read, Nisan 1721'de hapisteyken öldü.