Denizli’de hasat sona eriyor: Hedef kalıntısız üretim

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:08

Denizli’nin iklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki, meyve yetiştiriciliğinde Türkiye’de ki önemli yerini korumaya devam ediyor. Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde devam eden ayva hasadında sona gelindi. Honaz ilçesinde gerçekleştirilen ayva hasadına, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, İlçe teknik personeli ve ayva üreticisi Halil Dede katıldı. Türkiye’deki ayva üretiminin yüzde 4,3’ü Denizli’de üretilmekte olup, Denizli ayva alanı bakımından Sakarya ilinden sonra 2. sırada, üretim bakımından Sakarya ve Bursa illerinden sonra 3. sırada yer almaktadır. Denizli’de ayva yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Pamukkale ilçesinde 6 bin 500 dekar, Honaz ilçesinde ise 3 bin 390 dekar alanda ayva yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2022 yılı TÜİK verilerine göre il genelinde 13 bin 330 dekar alanda 8 bin 556 ton ayva üretimi gerçekleşmiştir. Denizli’de yetiştirilen Eşme çeşidi ayva hoş kokulu, sarı renkli, güzel görünümlü, meyve eti gevrek, sulu, yenildiğinde mayhoş, tadı elma ile şeftali arasında olan bir meyvedir. Bu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanında pestisit kalıntısı olmayışı, depolanmasındaki dayanımı ile ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Eşme çeşidi ayva Denizli’nin iklimi, toprak yapısı, rakımı ve gece gündüz sıcaklık farkı ile ideal uyum sağlamıştır.

“BU SENE ÜRÜNÜMÜ 13 TL’DEN SATTIM”

Denizli’de üretilen ayvaların yüzde 90-95’i başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Arap ülkeleri gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Hasat etkinliğinde konuşan üretici Halil Dede, “Şükür bu sene de bereketli bir sezon oldu. 9 dekarlık bir alanda üretim yapıyorum ve bu sene ürünümü 13 TL’den sattım. Ziraat mühendisimiz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımız ile beraber çalışıyoruz. Onların verdikleri desteklerden faydalanıyoruz. İnşallah hasadımız bereketli olur.” diye konuştu.

“AYVA ÜRETIMİNDE TÜRKİYE’DE İLK 3 İL İÇERİSINDEYİZ”

İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge konuşmasında, “Bugün burada ayva hasadının yapıldığı Honaz İlçesi Kaklık Mahallesindeyiz. Denizli ilimiz ayva üretiminde gerek alan bakımından, gerekse üretim bakımından Türkiye’de ilk 3 il içerisinde yer almakta, ayva gerçekten de bu bölgede çok kaliteli olarak yetiştirilmektedir. Özellikle ürettiğimiz ürünlerin büyük çoğunluğu ihracata gitmekte, Türkiye’nin her yerinden de, yetişen ayvanın kaliteli olmasından dolayı tüccarlar tarafından tercih edilmekte, şu an ilimizde üretim yapılan alan 13 bin dekar civarında. Üretim miktarını da dekarda 1 ton olarak kabul edersek bu yıl 13 bin ton üretim beklemekteyiz. Tüccarlar ve üretici bu yıl üründen ve rekolteden memnun. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Sıkıntı yaşamadan bu sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“KALINTISIZ ÜRÜN ÜRETMEYİ HEDEFLEDİK”

Daha önce aynı bahçede elma iç kurdu ile ilgili ayva biyoteknik mücadelesi gerçekleştirildiğini söyleyen Saffet Üge, “Ağaçlara asmış olduğumuz feromon teller ile birlikte pestisit kullanımını daha asgariye düşürüp kalıntısız ürün üretmeyi hedefledik. Bu konuda başarılı olduğumuz yaptığımız incelemelerde ortaya çıkıyor. İlerleyen yıllarda yine bu biyoteknik mücadele ile elma iç kurdu ile ilgili veyahut kullanabileceğimiz diğer biyoteknik mücadele yöntemleri neyse her türlü hastalık ve zararlıya karşı ilimizde bu yöntemlerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz.” diyerek sezonun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.