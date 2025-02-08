Deprem için hangi önlemler alınıyor?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:08

Güncelleme: 08.02.2025 - 14:08

Bundan 2 yıl önce 6 şubat’ta saat 04:17’de 7.7’lik ve hemen arkasından 13:24’te 7.6‘lık depremler 53 bin canımızı aldı götürdü.

Perşembe günü bu acı günün acı yıldönümüydü; mezarlar başında ağlanıldı, dualar kuranlar okundu, devlet protokolü için özel asfaltlar döküldü. Diğer yanda çamur zeminde binlerce insan “Sesimizi duyan var mı” sloganlarıyla sessiz ve acılı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gözyaşları omuzlara düşe düşe yürürken bunca zaman suçluların tam olarak ceza almalarını protesto ettiler. Söz verilen evlerine bir an önce geçmek istiyorlardı. Ki hâlâ 500 bini aşkın kişi konteynerlerde. 2 senedir hâlâ yaşayacakları evleri beklemekteler.

Hak sahipleri konut bekliyor, üstüne üstlük bir de habersiz kura çekiliyor. Site mi ev mi telaşı da cabası. Alamayanlar sona ve soğuk dona kalmanın çaresizliğini yaşıyor. Ne acı!

Bir çekilişte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı; skandal da diyebiliriz. Zira kura sonucu, depremde cinayetle yargılanan müteahhit T.T. ve yakınlarına kurada daire verildi. Ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deprem felaketinde en çok can kaybının yaşandığı yer Kahramanmaraş’ta bu müteahhitin yaptığı sitede 1400 kişi can vermişti.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!

Türkiye bir büyük deprem daha bekliyor. Yunan adaları tsunami beklenildiğinden Yunan hükümeti tedbirini halkı adalardan boşaltmakla aldı. Ki aynı tsunami Muğla kıyılarını da tehdit etmekte; acaba iktidar bu beklenilen depreme başta İstanbul olmak üzere ne önlemler alıyor duymak isteriz.

Halkın bunu bilme hakkı var öyle değil mi?