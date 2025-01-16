Şapkadan çıkan köprü zammı!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:18

Size geçenlerde başıma gelen bir anımı anlatayım da gülün.

Sapanca taraflarında dağ evi var. Hafta sonları eş dost toplanır doğada yürüyüşler yapmaya dalından elma toplamaya gideriz. Kuzey marmara otobanını kullanırız. Sabah erkenden yola çıktık bastık gidiyoruz. Ama 200 saatte km falan yapmıyoruz 120’nin az üstündeyiz çünkü yol müsait ve güzel asfalt. Sonra yolda fazla hızdan ötürü durdurulduk. Hız sınırı 120, 130 falan yapmışız.

Neyse ceza kesecekler. "Bir dakika lütfen etrafınıza bi bakar mısınız amirim benden başka araba var mı" dedim.

Amirse şöyle omuzundan arkaya bakıp hiçbir tane araba görememesinin ardından "Yok hanımefendi" dedi.

"Amirim ben bu yola para veriyorum ki trafiğe takılmamak için, yüzde 10 aşım olamaz mı" dediğimde amir beni haklı buldu ve ceza yazmadı. Burada kendimizi haklı bulmaya çalışmıyorum sadece bir şeyin altını çiziyorum.

Hem paralı yol yapacaksın hem de biraz surat yaptın mı ceza keseceksin! Yok öyle bir şey! Almanya'da tüm otobanlar hem ücretsiz hem de hız sınırı çok yüksek. Bırakın trafik aksın.

Adamlar dünyanın en pahalı arabalarını yapıyorlar; BMW, Mercedes, Porsche, Audi gibi. Bir de hız sınırı koyacaksın; yok orada böyle bir uygulama. Paralı yollara bari karışmasalar!

Paralı köprülere gelince halkın hayatını kolaylaştırmak için yolu kısaltmak, zamandan tasarruf etmek için açılan ihalelerde en uygun fiyatı veren işi alıyor, sonra yük halka! Her yıl üstelik döviz bazında ekmek gibi zam görüyor. Pardon da bu köprüler halk için yapılmadı mı?

FAHİŞ ZAM NİYE?

Üstünden geçen olmayacak bu zam bombardımanı altında, daha ucuza gelir diye eski yolları kullanır millet.

Köprüler zaten oldukça pahalı bir hizmet, hele Avrasya Tüneli tam bir eziyet.

Almanya otobanların çoğunu 60-70 yıl önce yapmış; o zamandan bu zamana Almanya'da eklenmiş yeni otoban sayısı 20-30 arasını geçmez çünkü doğayı koruyorlar. En son gittiğim Monaco da aynı yolları kullanıyor ve otoban sayısı çok az çünkü klasik Monaco’yu korumak zorundalar. Senelerce Londra’ya gittim geldim aynı İstanbul kalabalığında ve Londra yeşilini korumak için kesinlikle ekstra yol yapmıyor. Paralı köprü de yok. Bakın Atatürk Barajı 1983 yılında başladı 1993 yılında devlet tarafından yapılmış kimseden vergi vs kesilmeden yapılmış çok önemli barajlarımızdan biridir. Yani devlet her seferinde halktan para almak zorunda değildir. Bu işler halka hizmettir.

Halka hizmetin zammı olmaz!