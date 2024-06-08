Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Haziran Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:35
Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 8 Haziran'da meydana gelen depremler...

8 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.08 09:31:54  38.3323   38.7993        5.0      -.-  2.9  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2024.06.08 08:48:15  38.0767   37.5860        1.2      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.06.08 08:18:19  37.9650   27.7072        1.8      -.-  1.0  -.-   ISAFAKILAR-INCIRLIOVA (AYDIN)                     

2024.06.08 07:20:09  38.8660   37.3130       10.0      -.-  1.8  -.-   GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)                           

2024.06.08 07:08:16  38.7535   40.0155       27.7      -.-  1.6  -.-   KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)                       

2024.06.08 06:49:43  36.4748   41.1078        4.1      -.-  3.5  3.3   SURIYE                                            

2024.06.08 06:45:27  38.2728   37.7362        4.6      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.06.08 06:24:22  37.5223   37.0172        5.3      -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.06.08 06:17:37  35.3330   26.7738        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.06.08 05:41:05  36.0632   35.9660        4.4      -.-  1.5  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.06.08 05:06:44  37.6003   24.5377       10.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.06.08 05:06:34  39.0433   28.2755       17.3      -.-  1.2  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             

2024.06.08 05:02:54  38.3207   38.0763       12.1      -.-  1.7  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.06.08 04:58:48  38.8795   36.6930        7.7      -.-  1.5  -.-   OLUKKAYA-PINARBASI (KAYSERI)                      

2024.06.08 04:39:05  38.2300   37.9878        8.8      -.-  1.6  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.06.08 04:37:00  39.0188   28.0510        5.4      -.-  1.3  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          

2024.06.08 04:30:01  39.9597   27.1372        3.8      -.-  1.1  -.-   CALKOY-YENICE (CANAKKALE)                         

2024.06.08 04:23:55  40.0685   33.0642        7.6      -.-  1.8  -.-   AKYURT (ANKARA)                                   

2024.06.08 04:10:13  40.0950   35.9672        5.0      -.-  1.9  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 

2024.06.08 03:38:44  40.4058   28.8267        6.0      -.-  1.1  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2024.06.08 03:38:39  37.9660   36.3818        4.7      -.-  1.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.08 03:33:37  37.0135   28.6853       14.5      -.-  1.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.06.08 03:20:14  42.2080   43.6322        3.9      -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         

2024.06.08 03:11:11  36.9342   28.6887        8.8      -.-  0.9  -.-   MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)                           

2024.06.08 02:46:51  38.3215   38.5760        7.7      -.-  2.3  -.-   HISARTEPE-(MALATYA)                               

2024.06.08 02:41:24  38.0443   28.8577       26.7      -.-  1.4  -.-   BULDAN (DENIZLI)                                  

2024.06.08 02:24:57  38.1235   36.6058        9.3      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.08 02:13:42  38.3613   37.7495        7.6      -.-  2.0  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      

2024.06.08 01:49:19  36.1640   35.8532       10.0      -.-  1.2  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.06.08 01:43:28  38.9002   37.0215       13.3      -.-  1.0  -.-   KURKCU-GURUN (SIVAS)                              

2024.06.08 01:40:41  38.4907   31.8065        4.3      -.-  1.8  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                         

2024.06.08 01:17:24  37.9828   36.2797        5.0      -.-  2.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.08 01:14:14  38.9952   28.0110       15.1      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

2024.06.08 00:49:40  38.3612   37.3582       13.6      -.-  1.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.08 00:30:45  38.2978   37.3963        5.0      -.-  2.7  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.08 00:08:11  38.3748   31.2715        7.6      -.-  1.3  -.-   SARAY-AKSEHIR (KONYA)                             

2024.06.08 00:02:14  37.8877   36.3375        3.6      -.-  2.7  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               



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