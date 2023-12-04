Deprem sonrasında bilinçli yaşam ve ev seçimiyle güvende kalmak...

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:38

Deprem, dünyanın birçok bölgesinde karşılaşılan doğal felaketlerden biridir. Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanlar için bilinçli bir yaşam tarzı benimsemek ve ev seçerken dikkat edilmesi gereken unsurları bilmek hayati önem taşımaktadır. İşte depremden korunma yolları ve depreme dayanıklı bir ev oluşturmak için bilmeniz gerekenler:

DEPREMDEN KORUNMA YOLLARI

Deprem anında nasıl davranılacağını bilmek büyük önem taşır. Acil durum planları yapmak, bu konuda iletişim kurmak olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

Deprem anında kullanılmak üzere bir acil durum çantası hazırlamak önemlidir. İlk yardım malzemeleri, temel ilaçlar, su ve kişisel belgeler gibi önemli eşyalar bu çantada bulunmalıdır.

Deprem anında güvenli alanları önceden belirlemek, hızlıca korunmaya geçilmesini sağlar. Ağaçlardan uzak durmak, pencere kenarlarından uzaklaşmak gibi temel kurallara hakim olunmalı. Deprem anında merdiven ve asansör kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

DEPREM ÇANTASINA BULUNMASI GEREKENLER

Deprem çantası, acil durumlar için hazırlıklı olmanın önemli bir parçasıdır. İhtiyaçlarınıza uygun bir çanta hazırlamak için aşağıdaki temel malzemeleri içermesine özen gösterin:

İlk Yardım Malzemeleri:

Steril bandajlar ve sargı bezleri

Hijyenik mendil ve el antiseptiği

Yara temizleme malzemeleri (hidrojen peroksit gibi)

Band-aids ve yara bantları

Ağrı kesici ilaçlar

Temel Hijyen Malzemeleri:

Diş fırçası ve diş macunu

Şampuan ve sabun

Islak mendil ve tuvalet kağıdı

El temizleme jeli

Kişisel Belge ve Bilgiler:

Kimlik kartları ve pasaportlar

Sağlık sigortası bilgileri

Acil durum iletişim bilgileri

Fotoğraflar ve önemli belgeler (ev tapusu vb.)

Temel Giyim Malzemeleri:

Yedek iç çamaşırı ve çoraplar

Hafif ama sıcak tutan giysiler

Yağmurluk veya ponço

Ayakkabı ve çorap

Kişisel İhtiyaç Malzemeleri:

Gözlük ve lens bakım malzemeleri

Şahsi ilaçlar ve reçeteler

Hijyenik ped veya tuvalet malzemeleri

Islak mendil

Aydınlatma ve İletişim Araçları:

El feneri ve yedek piller

Taşınabilir şarj edilebilir pil paketi

Radyo ve pil seti

Telefonunuz için yedek şarj cihazı

Gıda ve Su:

Yeterli miktarda içme suyu (en az birkaç gün yetecek kadar)

Uzun ömürlü ambalajlı gıdalar (konserve, kuruyemiş vb.)

Çatal, bıçak, kaşık gibi basit mutfak malzemeleri

Isınma ve Sığınma Malzemeleri:

Battaniye veya sıcak tutan özel kumaşlar

Küçük bir çadır veya branda

Isıtıcı battaniye veya termal giysiler

Genel Araçlar ve Malzemeler:

Çakı veya çok amaçlı araç

İp ve düğüm malzemeleri

Çalışan bir harita ve pusula

Multitool veya cımbız

Kişisel Doktor Malzemeleri:

Reçeteli ilaçların yedekleri

Kişisel sağlık durumu ile ilgili bilgiler

Acil durumda kullanılacak tıbbi malzemeler

BİNA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ev alırken binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek kritiktir. Çelik çerçeve, taşyünü gibi dayanıklı malzemeler kullanılan binalar tercih edilmelidir.

Ev yapılacak arazide zemin etüdü yapılması, toprak yapısının depreme ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Sıvılaşma riski taşıyan zeminlerden kaçınılmalıdır.

Ev almadan önce yapı denetim raporlarını incelemek önemlidir. Yapı güvenliği konusunda uzman kişilerce yapılmış bir denetim, olası riskleri azaltacaktır.

DEPREME DAYANIKLI BİR EV OLUŞTURMAK

Ev inşa ederken veya mevcut evinizi güçlendirirken profesyonel mühendislik yardımı almak şarttır. Uzmanlar, binanın deprem etkisi altında sağlam kalmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilir.

Evinizi depreme daha dayanıklı hale getirmek için alabileceğiniz birkaç önlem bulunmaktadır. İşte bu önlemlerden bazıları:

Eşyaları Duvara veya Zemine Sabitleme:

Büyük ve ağır eşyalarınızı, özellikle dolaplar, raflar ve beyaz eşyalar gibi, duvarlara veya zemine sabitleyerek düşmelerini önleyebilirsiniz. Bu, hem can güvenliği hem de mal güvenliği açısından önemlidir.

Bina Yapısını İnceleme ve Güçlendirme:

Evinizin yapısını bir uzmana inceletin. Uzman, binanızın deprem dayanıklılığını değerlendirip gerekirse güçlendirme önerilerinde bulunabilir.

Yapısal Güçlendirme:

Binanızın taşıyıcı kolonlarını veya duvarlarını güçlendirecek yapısal iyileştirmeleri düşünün. Mühendislik hesaplarına dayalı olarak yapılan güçlendirmeler, binanın deprem etkilerine karşı direncini artırabilir.

Cam Güvenlik Filmi:

Cam güvenlik filmleri, camların kırıldığında parçaların dağılmasını önleyerek yaralanma riskini azaltabilir. Bu filmler aynı zamanda deprem sırasında camın dağılmasını ve binanın içine girmesini engelleyebilir.

Esnek Bağlantılar:

Evinizin çatısının, duvarların ve diğer yapı elemanlarının esnek bağlantılarla tasarlanmış olması, deprem sırasında binanın daha esnek olmasını sağlar. Bu, binanın sarsıntıları daha iyi absorbe etmesine yardımcı olabilir.

Çatı Güçlendirme:

Çatıyı güçlendirmek için uygun tedbirleri alın. Ağır kiremit veya diğer çatı kaplamaları kullanmak ve çatının taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi çatı dayanıklılığını artırabilir.

Su ve Doğalgaz Hatlarını Güvenli Hale Getirme:

Su ve doğalgaz hatları, deprem sırasında sızıntılara neden olabilir. Bu hatları güçlendirmek ve otomatik kapatma sistemleri eklemek, bu riski azaltabilir.

Acil Durum Planı ve Malzemesi:

Ailenizle birlikte bir acil durum planı oluşturun ve deprem çantası hazırlayın. Bu çanta, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için su, gıda, ilaçlar, giyim ve diğer acil durum malzemelerini içermelidir.