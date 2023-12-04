Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken hafta için her gün program sunan Çağla Şıkel de depreme canlı yayında yakalandı. Ünlü sunucu yayına soğukkanlılığını koruyarak devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:17
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AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi. 

FOX TV ekranlarında program sunuculuğu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında depreme yakalanınca soğukkanlılığını korudu.

Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek programa devam etti.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz bir durum yok" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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