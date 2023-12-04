Depremde sırt çantalarıyla yaşatmak için çabalayacaklar: Kahraman Fareler

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:59

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:37

Belçika'dan bir yardım kuruluşu, depremzedelere umut olacak bir projeye imza atıyor. Küçük kahramanlar, sırtlarına yükledikleri yüksek teknolojili sırt çantalarıyla deprem enkazları altındaki insanlara ulaşarak hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

RescueRATs adı verilen bu fareler, sadece meraklı değil aynı zamanda arama ve kurtarma konusunda da son derece becerikliler. Davranışsal araştırma bilimcisi ve projenin lideri Donna Kean, farelerin keşfetmeye olan doğal eğilimlerini kullanarak onları eğittiklerini belirtiyor.

FARELER ENKAZ ALTINDA KALANLARA UMUT OLACAK!

Farelere, afet yardım simülasyonlarında hayatta kalanları bulmayı öğreten kuruluş, farelerin hedef kişiyi tespit etmeleri, çağrı cihazlarını etkinleştirmek için düğmelere basmaları ve ardından ödül almak için üsse dönmeleri gibi beceriler kazandırıyor.

Geliştirilen sırt çantaları, farelere video kamera, iki yönlü mikrofon ve konum vericisi gibi teknolojik donanımlarla donatılıyor. Bu sayede fareler, ilk müdahale ekiplerinin enkaz altında kalanlarla iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek.

RescueRATs projesi, sadece depremzedelere yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüberküloz tespiti gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor.

BİR YILDAN KISA SÜREDE EĞİTİLEN FARELER...

Sırt çantalı farelerin eğitimi, genellikle dokuz ay ile bir yıl arasında sürebilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, bire bir zaman, organize oyunlar ve veteriner gözetiminde farelere özen gösteriliyor.

Belçika'nın bu yenilikçi projeleri, farelerin doğal yeteneklerini insanlığın hizmetine sunarak, afet yardımlarında ve diğer önemli alanlarda çığır açıyor.