Depremin ardından Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden yürekleri ısıtan hareket

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler 10 ili etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinde Eser-Berfu Yenenler çifti, enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:07
Depremin ardından Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden yürekleri ısıtan hareket
Abone Ol google-news

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin ardından Eser - Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplendi.

"EVİMİZİ AÇTIK"

Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınladı.



AFAD son depremler 6 Şubat depremi artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Depremde ayrı düşen baba ve kızından en duygusal buluşma

Depremde ayrı düşen baba ve kızından en duygusal buluşma
Mert Hakan, depremzede Efe'yi Jesus ve Szalai ile görüştürdü

Mert Hakan, depremzede Efe'yi Jesus ve Szalai ile görüştürdü
Depremde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat'ın adı memleketinde yaşatılıyor

Depremde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat'ın adı memleketinde yaşatılıyor

En Çok Okunan Haberler