Depremin 'mucize bebeği' Vatin, yine annesinden ayrıldı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:38

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:38

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra 3,5 aylık bebek çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden olan, hemşirelerin 'Gizem' ismini verdiği bebek, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, herhangi bir sağlık probleminin olmaması üzerine bakanlık tarafından bakım altına alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi ve yapılan incelemelerle bebeğin ailesine ulaştı. Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden, kendisi de enkazdan 5 gün sonra kurtarılan anne Yasemin Begdas ile bebekten DNA örneği alındı. DNA testinde bebeğin annesinin Yasemin Begdas olduğu belirlendi. Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürülen Vatin bebeği, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık karşıladı.

BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLACAK

'Vatin bebek', Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yasemin Begdaş’a, Bakan Yanık tarafından teslim edildi. Depremde üzerine yıkılan beton yığınları nedeniyle felç olup, yatağa mahkum kalan Yasemin Begdas, tedavisinin ardından bebeğiyle birlikte geçen yıl haziran ayında Kayseri'ye gelerek, akrabalarının yanına yerleşti. Deprem sonrası yatağa mahkum olan ve yaklaşık 50 ameliyat geçiren anne Begdas, 23 Ocak 2024'te ise enfeksiyon riski nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasemin Begdas'ın ayağından bir kez daha ameliyat olacağı öğrenildi.

“O AN GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR”

Depremde eşi, kayınvalidesi ve 2 oğlunun enkaz altında hayatlarını kaybettiğini anlatan anne Yasemin Begdas, "Ne olduğunu bilmiyordum. İlk önce normal bir şey sandım. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece 3,5 aylık kızımın iyi olmasını istiyordum. Vatin'i kucağıma alıp, Kur'an okudum. Hiçbir şey hissetmedim. Enkaz altında Vatin'i hiç emziremedim. Enkaz altındayken Vatin hiç ağlamadı. Korkmadı. Ağladığı zamanda da sallayınca hemen susuyordu. 2 oğlum enkaz altında vefat etti. Büyük oğlum hiç konuşmadı. Ama küçük oğlum sürekli; 'Anne ne zaman çıkacağız. Çok susadım. Acıktım. Buradan çıkacak mıyız?' diyordu. Son ana kadar onunla konuştum. Son gün hayatını kaybetti. O an gözümün önünden asla gitmiyor. Enkaz altından ilk çıktığımızda su istedim. Vatin'in yüzünü yıkadım. O yüzden biberon var zannetti ve parmağını emdi. Şimdi tek kalan yavrum Vatin ile yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

“DESTEK BEKLİYORUM”

Deprem sonrası yatağa mahkum olduğu için bakıma muhtaç olduğunu anlatan Yasemin Begdas, "Anne ve babamın Suriye'den çıkıp buraya gelmesini istiyorum. En yakın 2 akrabam olan anne ve babamı hiç görmedim. Sağlık durumumdan dolayı da onları yanımda görmek istiyorum. Vatin için, süt, çocuk bezi ve pansuman malzemeleri istiyorum. Yaşadığım evin kirası çok pahalı. Akrabalarımın yanında kalıyorum ve evde çalışan sadece bir kişi var o yüzden çok zorlanıyoruz. Bu konuda da destek bekliyorum. Ayrıca fizik tedavi görmem gerekiyor" diye konuştu.

“AKLIM SÜREKLİ ONDA”

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, Adana'da kızı Vatin'i kendisine teslim ettiğinde yaşadığı duyguya da vurgu yapan Yasemin Begdas, "Kızımla buluştuğum an kendimi çok iyi hissettim. Vatin'i depremden sonra ilk kez gördüğümde kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Şu an yine Vatin'den ayrı kaldım. Ama aklım sürekli onda. Hastaneden sürekli görüntülü arayarak Vatin'in durumunu soruyorum. Uyurken bile arayıp onu izliyorum" dedi.

“ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYOR”

Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Duygu Yücel (25) ise "Depremin sembol isimlerinden olan Vatin'in annesi Yasemin hanım servisimizde takiplerini alıyor. Depremde enkazın 5'inci gününde enkaz altından çıkarılmış, dış merkezde 50 küsür ameliyat geçirdikten sonra ameliyat olduğu bölgede yaşanan enfeksiyondan dolayı tedavi almaktadır. Vital ve doğal genel durumu iyi tedavisi devam etmekte. Görüntülüme ve tetkiklerini yapıyoruz. Ortopedi ve enfeksiyon doktorlarımızla konsülte ediyoruz. Gerekli tedavisini planlayacağız” dedi.