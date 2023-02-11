Depremzedeler için Biran Damla Yılmaz kimsenin yapamadığını yaptı!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:43

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:43

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken binlerce vatandaş evsiz kaldı. Binlerce evin yıkıldığı 10 ilde 1 milyona yakın vatandaşın evsiz kaldığı belirtiliyor.

ÜNLÜLER SEFERBER OLDU

Bir çok ünlü isim depremzedeler için seferber oldu. O ünlüler arasında Yasak Elma oyuncusu Biran Damla Yılmaz'da yer alıyor.

Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz Pendik'ye depremzedelerin ağırlanacağı bir misafirhane için kolları sıvadı.

ALKIŞLANACAK HAREKET

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu, Biran Damla Yılmaz depremzedeler için ilk günden beri bütün yardım kampanyalarına destek veriyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ünlü oyuncu Pendik’te hazırlanan misafirhane için günlerdir çalışıyor. 35 kişilik barınma merkezinin tüm hazırlığıyla ilgilenen Yılmaz’a Yasak Elma’daki rol arkadaşı Eda Ece de malzeme desteğinde bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA BİR AÇIKLAMA YAPTI

Biran Damla Yılmaz sosyal medya sayfasından “Erzak kıyafet temizlik malzemeleri kişisel malzemeler bunların hepsine gelecek insanlar için ihtiyaç var yardımcı olmak isteyen herkes benimle irtibata geçebilir şu an yolda geliyorlar” açıklamasını yaptı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDU

Öte yandan Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinin çekimleri ''Ulusal yas'' nedeniyle durduruldu. Dizinin en az iki hafta ekranda olmaması bekleniyor.