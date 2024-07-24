Dermal dolgu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 24.07.2024 - 16:05

Uzmanlar, son yıllarda popüler hale gelen dermal dolgu tedavileri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. İşte dermal dolgu yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler...

1. TÜM DOLGU MADDELERİ AYNI DEĞİLDİR

Dolgu maddeleri, farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli türlerde gelir. Uzmanlar, farklı hyaluronik asit (HA) dolgu maddelerinin çapraz bağlanma veya partikül boyutlarına göre farklı özelliklere sahip olduğunu belirtir. Bu, bazı dolguların daha esnek, diğerlerinin ise daha yapısal olmasını sağlar.

2. 6 AY İLE BİRKAÇ YIL ARASINDA SÜRER

Dermal dolgunun etkisi, kullanılan dolgu maddesinin türüne ve enjekte edildiği bölgeye bağlı olarak değişir. Dudaklar gibi daha hareketli bölgelerde dolgu yaklaşık 6 ay ila 1 yıl sürerken, elmacık kemikleri veya çene gibi daha az hareketli bölgelerde dolgu 2 yıla kadar dayanabilir.

3. DOLGU GÖÇEBİLİR

Dolgunun uygulandığı yerden farklı bölgelere geçmesi nadir de olsa mümkündür. Çok fazla dolgu kullanıldığında veya aktif kas bulunan bir bölgeye yerleştirildiğinde dolgunun göç edebileceği uzmanlar tarafından açıklanır. Bu nedenle, sadece saygın ve deneyimli enjektörlerle çalışmak önemlidir.

4. DOLGU KALDIRMAZ-DOLDURUR

Dolgu, botoks gibi kırışıklıkları yumuşatmaz veya cilt gevşekliğini gidermede kaldırma etkisi yaratmaz. Dolgunun yüzün belirli bölgelerini doldurarak hacim kazandırdığını ve kırışıklıkları düzeltmediği vurgulanır.

5. SONUÇLARI HEMEN VE ZAMAN İÇİNDE GÖREBİLİRSİNİZ

Dermal dolgu enjeksiyonlarının sonuçları hemen görülebilir. Bu, etkisini göstermesi bir ila iki hafta sürebilen nöromodülatörler veya sonuçları aylar sürebilen radyofrekans gibi diğer tedavilerden farklıdır. Bu sayede gerçek zamanlı olarak ince ayarlar ve düzenlemeler yapılabilir.

6. HA DOLGUSUNU ÇÖZDÜREBİLİRSİNİZ

Hyaluronik asit bazlı dolgu maddesi, hyaluronidaz adı verilen bir enzimle çözülebilir. Dolgu migrasyonu, aralıklı veya kronik şişlik gibi nedenlerle dolgu eritilebilir. Bazen ameliyattan önce eritilmesi gerekebilir.