Dudaklarda dolgu etkisi yaratıyor! İşte evde dudak dolgunlaştırmak için 5 yöntem...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 18:01

İnce dudaklara sahip olanlar genellikle dolgun ve çekici dudaklara sahip olmak ister. Dolgun dudaklara sahip olmak çoğu kadının hayalidir. Dolgun ve dikkat çekici dudaklar için çok para harcamaya, botoks ya da dolgu yaptırmaya gerek kalmadan dudaklarınızı arzu ettiğiniz görünümüne getirmek istiyorsanız eğer bu yöntemleri denemelisiniz. Peki doğal yöntemlerle dudak nasıl dolgunlaştırılır? İşte evde dudak dolgunlaştırmak için 5 yöntem...

1. KARABİBER YAĞI

Karabiberin yakıcı özelliğini herkes bilir. Yağı ise tozundan daha güçlü ve faydalıdır. Ciltte uyarım sağlayarak sürüldüğü bölgede kolajen sentezi sağlar. Dudaklarınızı temiz bir diş fırçası ile fırçalayın. Bir miktar karabiber yağını dudaklarınıza kalın bir tabaka halinde sürün. Dudaklarınızın yağı emmesini bekleyin. Dudaklarınız istediğiniz dolgunluğa ulaşana kadar işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. İşlem bitince doğal vazelin ya da dudak balmı ile dudaklarınızı nemlendirin. Yaklaşık 20 dakika sonra ruj veya renklendirici kullanabilirsiniz.

2. TARÇIN

Dudak dolgunlaştırmak için doğal yöntemler arıyorsanız tarçın maskesini mutlaka denemelisiniz. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu yöntem için sadece bir çay kaşığı toz tarçın, vazelin ve diş fırçasına ihtiyacınız olacak. Maskeye başlamadan önce, eğer varsa makyajınızı temizleyin. Ardından dudaklarınızı su ile nemlendirip bir havlu ile peeling yapın. Peeling işlemi sayesinde dudaklarınızdaki ölü hücrelerden kurtulmuş olacaksınız. Peeling sonrasında dudaklarınıza vazelin sürün. Uygun bir kap içerisinde toz tarçın ile vazelini macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı diş fırçası yardımıyla nazikçe dudaklarınıza uygulayın. Maskeyi dudaklarınıza 30-40 saniye kadar uygulayıp sonrasında birkaç saniye ara verin. Bu işlemi aynı sırayla birkaç kere tekrarladıktan sonra maskeyi dudaklarınızdan temizleyebilirsiniz.

3. NANE YAĞI

Kan dolaşımını hızlandırarak ciltte yenileme sağlar. Dudaklarınızı diş fırçası ile fırçalayın. Bir miktar nane yağını 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabında beklettiğiniz nane yağını dudaklarınıza kalın bir tabaka halinde sürün. 40 dakika içerisinde dudaklarınız yağı emecektir. Dudaklarınız istediğiniz dolgunluğa ulaşana kadar işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. İşlem bitince doğal vazelin ya da dudak balmı ile dudaklarınızı nemlendirin. Yaklaşık 20 dakika sonra ruj veya renklendirici kullanabilirsiniz.

4. E VİTAMİNİ MASKESİ

Dudaklarınızı nemlendirmek ve daha dolgun dudaklara sahip olmak için E vitamininden destek alabilirsiniz. E vitamini maskesi için bir adet E vitamini ampulü, 4 damla tarçın yaprağı yağı ve 5 yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri karıştırın ve dudaklarınıza masaj yoluyla uygulayın. Karışımı 20 dakika boyunca dudaklarınızda bekletin ve süre dolduktan sonra ılık su ile temizleyin. Daha etkili sonuç alma için bu maskeyi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

5. DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU İLE DUDAK BÜYÜTME

Dudaklarınızı dolgunlaştırmak istiyorsanız dudaklarınızdaki ölü deriden arınmanız gerekir. Yumuşak kıllı bir fırça ile dudaklarınızı nemlendirerek fırçalayın. Diş macunu da ekleyerek yapabileceğiniz bu uygulamada dudaklarınızdaki ölü deriyi pul pul dökecektir. Bu karışımı ufak daireler ile fırçalayıp cilt çevresindeki dudaklara da uygulamaya dikkat edin. Diş fırçasını dudaklarınızda gezdirmeniz kan akışını da hızlandırarak dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.