Dermatologlara göre sivilce izlerini geçirmek için yapmanız gereken her şey...

Yayınlanma: 22.07.2024 - 22:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 22:23

Sivilceler, cildimizde kırmızı ve engebeli patlamalar oluşturur ve iyileştikten sonra geride izler bırakabilir. Uzmanlara göre sivilceler iyileştikten sonra cilt, daha önce orada iltihap olduğunu hatırlar bu durum, pigment üretimini artırarak kahverengi ve kırmızı lekelerin kalmasına neden olabilir. İltihap kolajen hasarına yol açarsa, ciltte kalıcı yapısal değişiklikler meydana gelebilir ve bu izler zamanla geçmez.

AKNE İZLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Yara izlerini veya pigmentasyonu önlemenin en iyi yolu, akneyi hızlı ve etkili bir şekilde tedavi etmektir. Kistik aknesi olanlar, dermatoloğa danışarak reçeteli ilaçlar kullanabilir. Ayrıca, sivilceleri ellememek de önemlidir çünkü dokunmak ve sıkmak iltihaplanma riskini artırır.

AKNE İZLERİNİ EVDE NASIL TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ?

Akne izlerini ve pigmentasyonu gidermek için evde kullanılabilecek birçok seçenek mevcut. Dermatologlar, kimyasal peeling, topikal retinoidler, C vitamini, hidrokinon ve LED ışık tedavisini önerir.

Kimyasal Peeling

Glikolik, laktik ve salisilik asit içeren peelingler, cilt yüzeyini yenileyerek izlerin görünümünü azaltır.

Topikal Retinoidler

Retinoidler, kolajen üretimini uyararak içbükey yara izlerini doldurur.

C Vitamini

C vitamini, koyu lekeleri hafifleten ve kolajen üretimini destekleyen güçlü bir antioksidandır.

Hidrokinon

Hidrokinon, ciltteki koyu lekeleri beyazlatır ve kahverengi lekelerin yavaş yavaş solmasına yardımcı olur.

LED Işık Tedavisi

Kırmızı ışık terapisi, cildin yüzeyinin derinliklerinde çalışarak iyileşmeyi teşvik eder.