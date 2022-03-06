Dermatoloji uzmanından 'Maskne'ye karşı öneriler

06 Mart 2022 Pazar, 00:00

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle uygulanan maske takma zorunluluğu nedeniyle, birçok kişide ‘akne' gibi bir cilt rahatsızlıklar meydana geldi. Cilt bakımlarının önem kazandığı bu günlerde Dermatoloji Uzmanı Dr. Seçil Demirci, cilt bakımıyla ilgili önerilerde bulunu.

'ARTIK TEDAVİLERDEN ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ALABİLECEĞİZ'

Yurttaşlara maskeleri çıkarmaları ardından cilt bakım önerilerinde bulunan Demirci, “Maskeleri tamamen çıkarmadık ama çok azaldı. Dışarıda maske takmıyor olacağız. Maske döneminde yeni bir terim ortaya çıktı. Maske akne yani ‘Maskne' diye geçiyor. Maske aknesi yani maskenin olduğu bölgede aknelenme olarak biliniyor. Normalde ergenlik döneminde çok sivilce görüyoruz biliyorsunuz. Erişkinlik döneminde de görülüyor fakat çok arttı" dedi.

'CİLT KAPALI OLDUKÇA EGZAMA ALEVLENİYOR'

Maske bölgelerinde çok akne oluşmaya başladığını belirten Demirci, "Bunların tedavilerini veriyoruz. Fakat maske taktıkça tedaviler biraz daha dirençli oluyor. Artık verdiğimiz tedavilerden çok daha iyi sonuçlar alabileceğiz. İyi bir akne ürünü ile temizlemek, eğer maske aknesi sorununuz varsa İyi bir ürünle temizlemek ve dermatoloji uzman hekiminizin verdiği kremleri uygulayarak şimdi yüzümüz açıktayken daha iyi sonuç alacağız. Bunun dışında sentetik ve renkli maske takanlarda, özellikle çocuklarda bazen o renge ve kumaşa bağlı alerjiler ve egzamalar da çok görüyorduk. Cilt kapalı kaldıkça egzamalar daha da alevleniyor. Geçmesi daha da zorlaşıyor. Biraz onlardan da kurtulacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Maske takmanın burnun estetik görünüşüne de etkisi olduğunu söyleyen Demirci, “Estetik ameliyatlardan ve bizim yaptığımız ameliyatsız estetik burun işlemlerinden sonra bir süre maske takmamayı öneriyoruz. Çünkü o bölgede baskı uygulayacağı için istediğimiz sonuca ulaşmamızı engelleyebilir ve istemediğimiz sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle işlem uyguladığımız hastalara öyle öneriyorduk ve evlerinde kalıyorlardı" şeklinde konuştu.

'GÜNEŞ KREMİ VE C VİTAMİNLİ SERUMLAR GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUYACAKTIR'

Yurttaşlara yaz öncesi cilt bakımının en önemli noktasının güneş kremi kullanmak olduğunun altını çizen Demirci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun yanında yaz geliyor ve dermatoloji uzmanıysanız söylemeniz gereken en önemli şey güneş kremi kullanmaktır. En az 30 faktörlü güneş kremini iki saatte bir en geç ise üç saatte bir yüzümüze tekrar olarak sürmeliyiz. Çünkü güneş hem leke yapıyor, hem ince çizgiler oluşturuyor. Hem de cildimizde sarkmaya neden oluyor. Bu nedenle bir güneş kremi, iki de C vitaminli serumlar güneşin zararlı etkilerinden bizi koruyacaktır. Tabii ki güneş cilt de kurutuyor. Çok fazla güneşin altında kalırsak cildimizde kurumaya da yol açacağı için nemlendiriciyi de mutlaka öneriyorum."